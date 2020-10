Arp Museum in Remagen : Das Arp Museum analog und digital

REMAGEN. Der Bund gibt 253 000 Euro für die Erneuerung der Präsentation. Neue Technik hält Einzug in das historische Gebäude am Rhein.

Die Landes-Stiftung Arp Museum Bahnhof Rolandseck hat eine Förderung in Höhe von 253 000 Euro aus dem Bundesprogramm „Investitionen für nationale Kultureinrichtungen in Deutschland“ (INK) erhalten. Damit soll das Projekt „Atlas Arp. Neupräsentation der Landessammlung mit Werken von Hans Arp und Sophie Taeuber-Arp“ gefördert werden. Diese Nachricht überbrachte der Mainzer Kultur-Staatssekretär Denis Alt dem Museum in Remagen. Das Land hatte sich beim Bund für die Förderung eingesetzt. Das Arp Museum ist ein kulturelles Wahrzeichen unseres Landes und für seine Sammlung wie auch für seine vielseitigen Kunstausstellungen über die Landesgrenzen hinweg bekannt“, sagte Alt. Zu den Werken von Arp und Taeuber-Arp aus der Sammlung des Museums zählen Gemälde, Druckgrafiken, Zeichnungen und Collagen, Reliefs, Skulpturen und Wandteppiche. Die Präsentation der Sammlung bedarf der Überarbeitung, da die Ausstellungsarchitektur sich seit der Eröffnung unverändert in Benutzung befindet.