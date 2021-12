Stargeiger besucht Schule im Flutgebiet : David Garrett übergibt Instrumente am Peter-Joerres-Gymnasium

Bad Neuenahr-Ahrweiler Stargeiger David Garret hat das Peter-Joerres-Gymnasum in Bad Neuenahr-Ahrweiler besucht. Dort half er der Big Band, einen Transporter voller gespendeter Instrumente auszuladen. Die Flut hatte die Ausstattung der Band zerstört.

Kons hatte für die Übergabe am Montag auch noch einen ganz besonderen Helfer mitgebracht: Stargeiger David Garrett. Der 41-Jährige zeigte sich beeindruckt von den Zerstörungen, die im Ahrtal immer noch vorherrschen und die auch die Schule mit voller Wucht getroffen haben. Schnell kam Garrett mit den Musikschülern ins Gespräch, mit denen er zusammen den Transporter eines großen Musikhauses ausladen durfte. Sie berichteten ihm von der Flutnacht und den Folgen in den Wochen und Monaten danach. Sie berichteten aber auch, dass die Musik ihnen Ablehnung von den Gedanken an die Geschehnisse gibt und somit bei der Verarbeitung der Traumata eine große Rolle spielt. Da ist es für viele auch eine große Hilfe, dass es nun wieder Instrumente für die Big Band gibt.

Auch die Technik drumherum war der Flut zum Opfer gefallen. Auch hier gab es Hilfe, etwa in Form neuer Mikrofone.Nach dem Ausladen zeigten die Schüler ihrem prominenten Gast das zerstörte Schulgelände und gingen mit ihm auch an die an diesem Tag so friedliche Ahr. Zum Abschluss des Besuchs packte David Garrett seine Geige aus und spielte zusammen mit den Kindern noch einige Weihnachtslieder.