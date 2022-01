Demos in Sinzig : Mahnwache gegen Corona-Protest

Sinzig In Sinzig hat es eine Mahnwache wegen einer unangemeldeten Demonstration gegeben, die sich gegen die Corona-Maßnahmen richtete. Dazu aufgerufen hatten ein Friedensbündnis und die Grünen.

„Ihr nennt es ‚Spaziergang', wir nennen es dumm gelaufen“ war auf einem von vielen Schildern zu lesen: 60 bis 70 Menschen haben am Montagabend auf dem Kirchplatz in Sinzig eine Mahnwache gegen einen sogenannten Spaziergang abgehalten. Bei den „Spaziergängen“, die seit einigen Wochen in ganz Deutschland und auch in Sinzig stattfinden, protestieren die Teilnehmer gegen angeblich unverhätlnismäßige Corona-Maßnahmen. Trotz des harmlos anmutenden Namens handelt sich tatsächlich um unangemeldete und damit illegale Demonstrationen, deren Teilnehmer der „Querdenker“-Bewegung zuzuordnen sind und bei denen zum Teil auch Rechtsextreme mitmarschieren.