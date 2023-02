Streit um ein Kleinod in Sinzig : Kein Schutz für das Walterscheid-Haus

Das so genannte Haus Walterscheid in Sinzig ist ein Kleinod. Aber wie schutzwürdig ist es wirklich? Foto: ahr-foto

Sinzig Die zuständige Behörde lehnt eine erneute Prüfung der Denkmalwürdigkeit für das historische Gebäude strikt ab. Engagierte Bürger wollen das nicht akzeptieren.

Was steckt hinter der Entscheidung?

Annette Willerscheid von der Unteren Denkmalschutzbehörde streitet dies gegenüber dem General-Anzeiger ab. Obgleich die Behörde das Engagement der Bürger oder wie aktuell des Sinziger Vereins begrüße, könne nicht jedes „aus Gründen der Stadtbildpflege oder der Ortsgeschichte erhaltenswerte alte Haus als Kulturdenkmal im Sinne des Denkmalschutzgesetzes ausgewiesen werden.“ Bei der Denkmalauswahl sei „gerade angesichts der Masse der überlieferten Bauten des 19. Jahrhunderts, der landesweite Maßstab zu berücksichtigen“. Zweites Kriterium: eine weitgehend ungestörte Überlieferung und „Anschaulichkeit der historischen Bausubstanz“. Willerscheid: „Im Rahmen der Denkmalschnellerfassung wurde das um 1800/20 in nachbarocken bzw. klassizistischen Formen errichtete Wohn- und Geschäftshaus Mühlenbachstraße 40 in Sinzig schon am 06.04.2000 in Augenschein genommen und nicht als Kulturdenkmal im Sinne des Denkmalschutzgesetzes eingestuft. Eine erneute Prüfung wurde 2016 durch eine Bürgeranfrage veranlasst und von der Generaldirektion Kulturelles Erbe, Mainz, durchgeführt. Es konnten auch damals keine ausreichenden Argumente für die