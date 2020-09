Pläne für Tonabbau in der Grafschaft : Deponie wird nach Tonabbau ausgeklammert

KARWEILER Bei einem Ortstermin am Rand der Tongrube Karweiler finden Betreiber und Bürger eine tragbare Lösung für beide Seiten.

In der Grafschaft wird Ton abgebaut, aktuell noch in einer Grube in Ringen. Diese will der Betreiber, die „Kettiger Thonwerke“, nach Osten in Richtung Karweiler erweitern, auch wenn der Ton dort wohl nicht die allerbeste Qualität hat. Problem: Für eine Erweiterung müsste die Gemeinde Grafschaft bestehende Wirtschaftswege an den Grubenbetreiber veräußern. Gegen dieses Wegeeinzugsverfahren und gegen die Erweiterung der Grube nach Osten hat der Ortsbeirat Karweiler bereits 2019 votiert. Denn im Ort gibt es Befürchtungen. So war vor einigen Jahren eine Kante in einer Tiefe von gut zehn Metern abgebrochen. Und je näher die Grube kommt, desto stärker fürchtet man um Wertverlust von Häusern und Grundstücken. Hinzu kämen Lärm und Staub bei häufig vorkommendem Westwind, so die Anwohner der Bengener Straße in Karweiler.