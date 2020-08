Forst im Kreis Ahrweiler : Der Ahrwald ist im Trockenstress

Kreis Ahrweiler Der Ahrwald ist in Bedrängnis. Zuerst waren es die Fichten, denen Trockenheit und Borkenkäfer den Garaus machten. Nun sind es vornehmlich die Buchen, denen der Wassermangel von drei Dürresommern zusetzt.

Wer aktuell durch den Wald spaziert, wundert sich und denkt an den Herbst. Unter den Füßen rauscht und raschelt das frisch abgeworfene Laub von Buchen und Eichen. Aber es ist erst August. Auch der Blick nach oben in die Baumkronen und in die Ferne in die steilen Hänge des Ahrgebirges offenbaren die Anomalie – die Brauntöne überwiegen.