Apollinariskirche in Remagen : Der Apollinaris-Preis wartet auf den ersten Preisträger

REMAGEN Geschichtsbewusstsein fördern: Veröffentlichungen, in deren Zentrum Kirche, Kloster und Kulturlandschaft stehen, werden ausgezeiechnet.

Hat er vor, nicht mehr weiter zu forschen? Die Frage lässt Wacker schmunzeln. „Es gibt genug für viele Menschen zu tun“, ist er überzeugt: „Es gibt allein 600 Seiten Material zum Bergbau nordwestlich vom Flurstück ‚Goldgrube‘. Man hat Bergbau in tiefen Schächten beim Gut Kalmuth betrieben. Die Bauakten der Kirche umfassen allein 5000 Blatt und schätzungsweise 30 000 Blatt zum gesamten Themenkomplex lagern in verschiedenen Archiven.“ Zur Auslobung des Preises erklären die Initiatoren: „Der Apollinarisberg mit der umgebenden Kulturlandschaft ist seit Jahrhunderten eine besondere Region, der auch weiterhin eine hohe Wertschätzung erfahren sollte. Die Zukunft liegt in der vereinten Welt - umso wichtiger ist für die Menschen eine sichere Verankerung in der Heimat“. Er soll auch dazu anregen, „sich nicht nur durch die digitale Welt zu klicken, sondern sich fachlich und zeitlich intensiv mit einem Thema auseinander zusetzen“.