Angebote für Kinder im Flutgebiet : Der erste Spielplatz im Stadtgebiet

Die ersten Kinder aus Ahrweiler freuen sich schon, dass der Spielplatz an der Schillerstraße saniert ist – schöner als zuvor. Foto: Martin Gausmann

Bad Neuenahr-Ahrweiler „Papa, wann können wir endlich wieder auf den Spielplatz?“ Diesen Satz hat Jürgen Hoffmann aus Ahrweiler nach der Flut zu oft gehört und die Sache selbst in die Hand genommen: Mit anderen Freiwilligen hat er den zerstörten Spielplatz an der Schillerstraße saniert. Am Wochenende wird die Spielfläche für Familien freigegeben.



Von Raphaela Sabel

„Sie sind die Verlierer der letzten zwei Jahre: unsere Kinder“, davon ist Jürgen Hoffmann überzeugt, Vater von zwei kleinen Mädchen aus Ahrweiler. Erst gab es die Coronakrise und nun hätten viele Kinder im Ahrtal zusätzlich noch alles verloren. Aus dieser Überzeugung heraus kümmert er sich seit sechs Wochen, gemeinsam mit weiteren privaten Streitern, um den Wiederaufbau von Spielplätzen im Ahrtal.

Alles fing damit an, dass seine jüngste Tochter, gerade anderthalb Jahre alt, ihren Papa – auch nach der Flut - immer wieder fragte, wann sie denn endlich auf den Spielplatz gingen. In den schlimmsten Wochen im Juli, direkt nach der Katastrophe, hatte der Familienvater seine Frau und seine Kinder bei Freunden in Köln untergebracht. Aber mit Beginn der Schule, und auch aus Liebe zur Heimat, ist die ganze Familie recht schnell wieder zurückgekehrt in ihre Wohnung an der Ahr. Aber Spielplätze, die gibt es dort derzeit nicht.

Spielplätze im Krisengebiet Private Initiativen engagieren sich erfolgreich Die private Initiative von Jürgen Hoffmann und Nadine Wenigmann hat es sich zum Ziel gemacht, weitere Projekte für Kinder und Jugendliche umzusetzen. Mitstreiter sind jederzeit willkommen. Auch finanzielle Spenden werden gerne gesehen. Diese können unter dem Verwendungszweck „Spielplatzprojekt Ahrweiler“ an Die AHRche e.V., IBAN DE44 5776 1591 1728 0416 00, überwiesen werden. Ende Oktober eröffnet zudem ein ganz neuer Spielplatz auf der Laurentiuswiese, in der Nähe des Ahrweiler Marktplatzes. Dieses Projekt hat der Rotary Club finanziert – die Fläche wird von der Gemeinde zur Verfügung gestellt. Auch in Dernau und Mayschoß wurden bereits zwei Spielplätze wiederhergerichtet.

Wochenlang ist die Familie für den nachmittäglichen Buddel- und Spielspaß nach Ramersbach oder Karweiler gefahren. Aber immer wieder die Kinder ins Auto zu verfrachten – das war Hoffmann lästig. Gemeinsam mit einer weiteren Freiwilligen, Nadine Wenigmann, der Mutter eines Schulfreundes der Tochter, entstand die Idee, den Spielplatz an der Schillerstraße wieder auf Vordermann zu bringen. Schnell hatte Frau Wenigmann über eines der vielen Helferportale der Flutkatastrophe Kontakt mit einer Helferfirma, die sowohl bei der Beratung und Planung und schließlich auch bei der Renovierung des Spielplatzes geholfen hat.

Die Stadt sieht Spielplätze gerade nicht als Priorität

Bevor es aber praktisch losgehen konnte, standen Gespräche mit der Stadtverwaltung an, die sich in normalen Zeiten um die Betreuung und Instandhaltung der Spielplätze der Stadt kümmert. Dort habe sich gezeigt, dass der Wiederaufbau der Spielplätze derzeit überhaupt keine Priorität hätte. „Die Stadt kann sich nicht um alles kümmern. Das ist in der aktuellen Situation nachvollziehbar, aber unbefriedigend,“ findet Hoffmann. Das private Engagement der beiden wurde aber sofort gutgeheißen und dem Projekt grünes Licht gegeben. Auch zeigte sich die Stadt kooperativ, Personal für Baugenehmigungen und schließlich eine ordentliche Abnahme des Platzes bereitzustellen.

Die Ansprüche der beiden Initiatoren sind hoch: „Wir wollten nicht nur den ersten Spielplatz in Bad Neuenahr-Ahrweiler nach der Flut wiederaufbauen, sondern wir hatten auch den Anspruch, den etwas verwahrlosten Platz attraktiver zu gestalten“. Künftig wird es an der Schillerstraße zwei große Sandkästen geben und eine weitläufige Rasenfläche. Vier alte Spielgeräte konnten nach der Flut gerettet werden, fünf neue kommen Anfang November noch dazu.

10 000 Euros sind über private Spenden und Spenden von Unternehmen zusammengekommen

Möglich gemacht haben dieses über 10 000 Euro teure Projekt Sach- und Geldspenden von Privaten und von Unternehmen. Immer wieder haben Hoffmann und Wenigmann über Facebook Aufrufe zum Spenden gestartet, unterstützt vom Verein Ahrche. Freunde und andere Eltern hätten so beispielsweise das Geld für eine Federwippe für etwa 700 Euro gespendet, eine Helferfirma den gesamten Sand für die zwei großen Kästen. „Die Familien aus Ahrweiler tragen unser Projekt mit, die wollen hier bleiben“, so Hoffmann. Eine richtige kleine Oase hätten sie geschaffen, die am Sonntag offiziell für die Nutzung eröffnet wird.