Trinkwasserversorgung in Grafschaft : Der Grafschafter Wasserpreis bleibt stabil

Trinkwasserversorgung in Grafschaft

Der Wasserpreis in Grafschaft bleibt stabil. Foto: dpa/Christian Charisius

GRAFSCHAFT Erneutes Defizit beim Abwasser von mehr als 200 000 Euro. Entwicklung wird weiter abgewartet.

Der Eigenbetrieb Abwasserwerk der Gemeinde Grafschaft hat das Jahr 2019 einmal mehr mit einem deutlichen Defizit abgeschlossen. Unterm Strich steht ein Minus von knapp 210 000 Euro. Der Eigenbetrieb Wasserwerk erwirtschaftete dagegen ein Plus von knapp 118 000 Euro. Die Gebühren bleiben stabil. In den Werksausschüssen wurden die Feststellungen der Jahresabschlüsse für 2019 jetzt vorgelegt. Diese erhielten von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dornbach jeweils einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk. Die Vermögenslage beim Abwasserwerk ist trotz des Verlustes ausgeglichen. Er wird aus den Rücklagen gedeckt, die dadurch von 3,1 Millionen auf 2,9 Millionen Euro schmelzen. Weil die Kostendeckung aus den laufenden Einnahmen wiederholt nicht gegeben sei, müsste es eigentlich zu einer Erhöhung der Abwassergebühren kommen, bemerkte Alfred Beißel (Grüne). Allerdings rechnet man in der Grafschaft mit größeren Veränderungen bei den Zahlen.