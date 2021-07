Landes-Hilfen für Flutopfer : Der Kreis Ahrweiler erhält 42,5 Millionen Euro für den Wiederaufbau

Kreis Ahrweiler Der Kreis Ahrweiler erhält mehr als 70 Prozent der gesamten Landes-Fluthilfe für die Kommunen - rund 42,5 Millionen Euro.

Schnelle Hilfe erfolge zum einen über das Soforthilfe-Programm des Landes, das auf drei Säulen steht: Soforthilfe für private Haushalte in Höhe von 30 Millionen Euro, für Unternehmen in Höhe von 25 bis 30 Millionen Euro und für die Kommunen nach einer Aufstockung um weitere zehn Millionen jetzt 60 Millionen Euro. Hiervon erhält der Landkreis Ahrweiler rund 42,5 Millionen.

Weitere Hilfen gehen an Mayen-Koblenz, Bernkastel-Wittlich, Bitburg-Prüm, Trier-Saarburg und die Stadt Trier

Der Rest geht an die Landkreise Mayen-Koblenz (610 000 Euro), Bernkastel-Wittlich (6 145 000 Euro), Bitburg-Prüm (4 345 000 Euro), Vulkaneifel (2 440 000 Euro), Trier-Saarburg (695 000 Euro) und an die Stadt Trier (3 250 000 Euro). Für privat Betroffene greifen die Hilfen bereits, hier sind rund 8000 Anträge eingegangen und bereits 5,6 Millionen Euro ausgezahlt. Betroffene Unternehmen können eine erste Soforthilfe von 5000 Euro bei den Wirtschaftshelfern der Kreisverwaltung beantragen.

Freiwillige Helfer sind über die Unfallversicherung des Landes versichert

Die Grundlagen für den Fonds werden voraussichtlich in einer Ministerpräsidentenkonferenz am 10. August beschlossen und anschließend in einem Gesetzgebungsverfahren des Bundes umgesetzt. Schon am Donnerstag wurde eine Verwaltungsvereinbarung mit dem Bund unterzeichnet, die regelt, dass der Bund sich an den bewilligten Soforthilfen der betroffenen Länder mit Mitteln in Höhe von 50 Prozent und insgesamt zunächst 400 Millionen Euro beteiligen wird. Dreyer machte auch noch einmal deutlich, dass ehrenamtliche Helfer aus den Hilfsorganisationen über diese versichert seien.