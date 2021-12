Advent im Ahrtal : Ahrweiler Mini-Weihnachtsmarkt abgesagt

Archivbild: So sah der Weihnachtsmarkt in Ahrweiler vor der Flut und vor Corona aus. Foto: Martin Gausmann

Bad Neuenahr-Ahrweiler Er ist sicher einer der schönsten Weihnachtsmärkte in der Umgebung: der Ahrweiler Weihnachtsmarkt. Die Veranstalter können den Mehraufwand durch Flut und Impfkontrollen in diesem Jahr nicht leisten und müssen die geplante „Mini-Ausgabe“ kurzerhand absagen. Doch es gibt noch viele weitere stimmungsvolle Orte und Events an diesem vorletzten Adventswochenende.

Dass der Ahrweiler Weihnachtsmarkt in diesem Jahr nicht in gewohnter Form stattfinden kann, war den Veranstaltern, der Werbegemeinschaft Ahrweiler, nach der Flut schnell klar. Schon im Jahr davor musste er ausfallen. Der Grund damals: Corona. Mit einer abgespeckten Version, dem sogenannten Mini-Weihnachtsmarkt 2021, wollte der Verein seinen Händlern und den Bewohnern in diesem Jahr immerhin einen kleinen Lichtblick ermöglichen. Etwa zehn Stände sollten auf der Ahrhutstraße, zwischen Ahrtor und Pop-Up Mall, dafür Glühwein, Weihnachtsbäumen und Dekoartikel anbieten, geöffnet jeweils von 10 bis 20 Uhr. „Gerade für die Anwohner wäre es schön gewesen, wenn wir etwas Weihnachtsstimmung in die stark betroffene Altstadt gebracht hätten,“ so Thorsten Hermann, Vorsitzender der organisierenden Werbegemeinschaft.

Lesen Sie auch GA gelistet : Diese Weihnachtsmärkte finden in Bonn und der Region statt

2G-Corona Regeln hätten Einzäunung und Impfkontrollen für den Mini-Weihnachtsmarkt bedeutet

Mit den neuen verschärften 2G-Corona-Regeln ist nun aber klar: Das ist personell nicht zu stemmen. „Die Menschen können die Absage teilweise nicht nachvollziehen. Die sagen: ‚aber Veranstaltungen im Kurpark gehen doch auch‘“, so Hermann. Das habe einen einfachen Grund, so der Organisator weiter: Am Kurpark gäbe es nur einen Eingang, da wäre der Zutritt und damit die 2G-Kontrolle einfacher zu organisieren. Das Gelände an der Ahrhutstraße hingegen hätte man einzäunen und dann Sicherheitspersonal an Ein- und Ausgang platzieren müssen. „Das alles hätte unser Budget um ein Vielfaches gesprengt“, so Hermann über die Absage.

Doch Bewohner und Besucher des Ahrtals finden am Wochenende noch andere Veranstaltungen, bei denen sie in Weihnachtstimmung kommen können. Der kleine Weihnachtmarkt im Innenhof des Klosters Calvarienberg beispielsweise findet auch an diesem Wochenende noch einmal statt. Der Clou beim sogenannten „Berglicht“: Das Kloster ist stimmungsvoll beleuchtet und zaubert so eine ganz besondere Atmosphäre im Innenhof. Die Veranstalter hatten von Anfang an auf die 2G-Regel gesetzt, die ein Sicherheitsmann am Eingang kontrolliert. „Außerdem kann man sich bei uns auf dem Hof aus dem Weg gehen“, so Thomas Wershofen, einer der Organisatoren. „Wir haben überall Feuerschalen und auch Heizstrahler aufgestellt, niemand muss frieren.“ An Weinfässern können Köstlichkeiten vom Restaurant Bells, Glühwein, Bratäpfel oder Waffeln verspeist werden. Auch Dekoartikel, nicht nur von der Gärtnerei Wershofen, und Strickwaren werden zum Kauf angeboten. Der Veranstalter war mit den beiden letzten Adventswochenenden trotz schlechten Wetters schon zufrieden, hofft aber noch auf Publikumszulauf an diesem finalen Wochenende.