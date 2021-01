Feuerwehreinsatz in Sinzig : Der vierte Brand in Löhndorf

Zum vierten Mal in wenigen Wochen mussten die Löschgruppen in Löhndorf ausrücken.

Erneut hat es am Samstag in Sinzig-Löhndorf gebrannt. Am Vormittag wurden die Löschgruppen Löhndorf, Westum und Sinzig zu einem Feuer gerufen. In dem Nebengebäude eines Wohnhauses loderten die Flammen. Als die Feuerwehr eintraf, hatten die Bewohner den Brand schon mit einem Handfeuerlöscher erstickt.