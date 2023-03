Wiederaufbau an der Mittelahr Dernau bekommt ein Haus der Begegnung mit Freizeitanlage

Informationen über den Wiederaufbau der Ahrtalbahn, soweit sie Dernau betreffen, gab Christian Sauer von der DB Netz AG. Im April sollen die Planungen beginnen, im Spätsommer/Herbst die Arbeiten. Keine der notwendigen Brücken erhalte Pfeiler in der Ahr, die Strecke verlaufe außerhalb der Überschwemmungslinie HQ100. Der Haltepunkt Dernau werde in die Ortsmitte verschoben, und um Begegnungsverkehr zu ermöglichen, werde ein zweites Gleis bis kurz vor Rech geführt. Der in der Vergangenheit unbeschrankte Bahnübergang an der Steinbergsmühle erhalte eine Halbschranke, der Übergang in der Ortsmitte eine Vollschranke. Der Radweg werde wieder entlang der Bahn geführt und die Unterführung zum Angelteich von der Bahn erneuert, so Sauer. Was einen von Dernau gewünschten zusätzlichen Haltepunkt in Marienthal betrifft, führte Sauer aus, er sei realisierbar, aber nicht Teil des Wiederaufbaus, sondern ein Zusatz. Daher müsse er vom Land bestellt werden, der Bahn liege aber noch kein Auftrag vor.