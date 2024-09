Vorentscheid in Neustadt an der Weinstraße Die Ahr wird 2024 nicht die deutsche Weinkönigin stellen

Sie hat sich wacker geschlagen, aber Katja Hermann ist nicht im Finale zur Wahl zur 76. Deutschen Weinkönigin. Zwölf Regentinnen aus den verschiedenen Deutschen Weinanbaugebieten traten beim Vorentscheid in Neustadt an der Weinstraße zur Fachbefragung vor Publikum an. Nur fünf kamen weiter: Die Vertreterinnen von Rheinhessen, Mosel, Nahe, Mittelrhein und Pfalz eifern kommenden Freitag um den Titel. Dann wird auch das Publikum mit abstimmen. Diesmal waren es 70 Juroren, die ihre fünf Favoritinnen benannten.