Bombenalarm in Ahrweiler : Die Entschärfung ist erst in einer Woche geplant

Häuser an der Johannes-Müller-Straße in Ahrweiler nach dem Bombenangriff im Winter vor 75 Jahren. Foto: Martin Gausmann

KREISSTADT. Feuerwerker entschärfen voraussichtlich am Sonntag, 29. November. Ein Sicherheitsdienst bewacht die Fundstelle bis dahin rund um die Uhr.

Wie berichtet, waren die Experten dort bereits am Donnerstagnachmittag bei der Überprüfung eines sogenannten Blindgänger-Verdachtspunktes unweit des Geschäftseinganges fündig geworden. Bei dem Fundstück handelt es sich nach Angaben des Ordnungsamtes der Kreisstadt auf dem Parkplatz des Geländes um eine teildetonierte amerikanische Fünf-Zentner-Sprengstoffbombe. „Die Bombe liegt in einer Tiefe von 4,50 Metern“, sagte Torsten Sollanec, Verantwortlicher der Sondierungsfirma, am Freitag dem General-Anzeiger. Das Spezialunternehmnen sei vom Grundeigentümer mit den Nachforschungen auf Baisis von Luftbildern aus der Zeit des Zweiten Weltkrieges beauftragt worden. Der Fundort wurde bereits am Donnerstagabend mit einer massiven Stahlplatte abgedeckt und wird rund um die Uhr von einem Sicherheitsdienst bewacht.