Römer-Therme in Bad Breisig : Die finanzielle Schieflage bleibt bestehen

BAD BREISIG Die Römer-Thermen bleiben finanziell tief im Minus. Wann die nötige Sanierung beginnt, bleibt vorerst offen.

Stadt erwartet weitere Verluste

Da die Rücklage im Pegel auf Ebbe zeigt, wird die Stadt bei weiteren zu erwartenden Verlusten also noch viel tiefer in die eigene Tasche greifen müssen. „Irgendwann sind keine Rücklagen mehr da. Noch ist es nicht soweit“, sagte der Wirtschaftsprüfer in der trotz komplizierter Materie souverän von Barbara Krebs-Haupt (FWG) geleiteten Sitzung. Sie vertrat den Bad Breisiger Bürgermeister, der nach einem schweren Fahrradunfall im Krankenhaus lag, seit Dienstag jedoch wieder zu Hause ist und sich auskuriert.

Besonders bedrohlich ist die Verschuldungslage der Römer-Thermen, die als wichtiges Aushängeschild der Stadt gelten: Mit 8,76 Millionen Euro steht die stadteigene Bädergesellschaft bei Banken in der Kreide – im Jahr zuvor waren es noch 6,9 Millionen. Auf die langfristigen Bankdarlehen entfallen dabei 3,8 Millionen Euro, auf Kassenkredite, die einem Überziehungsbetrag eines Girokontos ähnlich sind, nahezu satte fünf Millionen. Dieser Betrag ist durch keine Investition und keiner Steigerung des Anklagevermögens unterlegt. Er dient ausschließlich dazu, liquide zu bleiben, ist also ein „Konsumkredit“.

1,6 Millionen Euro Umsatzerlös