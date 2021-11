Analyse: Flutopfer der Kreisstadt : Die Flut überraschte viele im Schlaf

Vor den Trümmern der Flut standen die Menschen Ende Juli zusammen und gedachten ihrer Toten. Hier am gegenüberliegenden Ufer der Martin-Luther-Kirche in Bad Neuenahr. Foto: Victor Francke

Bad Neuenahr-Ahrweiler Über die Hälfte der Toten der Flut an der Ahr lebte in der Kreisstadt Bad Neuenahr-Ahrweiler. Gerade ältere Menschen wurden im Schlaf vom Wasser überrascht. Viele der Rentner und zugezogenen Pensionäre hatten die Wohnlagen in Ufernähe geschätzt.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Victor Francke

Zwei Wochen nach der Flutkatastrophe im Ahrtal läuteten in vielen Orten die Kirchenglocken. Eine von den Ereignissen der Nacht vom 14. auf den 15. Juli geschockte Bevölkerung gedachte der Toten. Landrat Jürgen Pföhler hatte alle Bürger dazu aufgerufen, für zehn Minuten innezuhalten und gemeinsam der Opfer der verhängnisvollen und dramatischen Stunden an der Ahr zu gedenken. An den Trümmern der von der Flutwelle zerstörten Brücken und an den Ufern standen die Menschen mit brennenden Kerzen in ihren Händen und mit Tränen in den Augen.

134 Tote waren zu beklagen, 766 Menschen wurden verletzt. Hinzu kam die zerstörerische Kraft der Naturkatastrophe, die Sachschäden in Milliardenhöhe verursachte. Tausende von Häuser und Wohnungen zwischen Schuld und Sinzig waren von jetzt auf gleich nicht mehr bewohnbar, Straßen, Bahntrassen, Kläranlagen, Geschäfte, Restaurants waren zerstört, die Strom- und Wasserversorgung brach zusammen.

Parks, Infrastruktur und Gesundheitswesen machten die Stadt gerade für ältere Menschen zum beliebten Wohnort

In der 30.000 Einwohner-Kreisstadt Bad Neuenahr-Ahrweiler hatte es die meisten Toten gegeben. 69 der 134 Flutopfer waren in der Kurstadt gemeldet. Die meisten waren älter als 60 Jahre, teilte der Opferbeauftragte des Landes Rheinland-Pfalz Detlef Placzek mit. Die Stadt an der Ahr gilt seit Jahrzehnten als gute Wohnadresse, viele ältere Menschen haben Bad Neuenahr-Ahrweiler wegen der guten Infrastruktur, der guten Anbindung, der exzellenten Einkaufsmöglichkeiten und nicht zuletzt wegen der gepflegten Erscheinung der Stadt mit ihren vielen Parks und Promenaden als Altersruhesitz – und wegen der sich mitten durch die Stadt schlängelnden Ahr – gewählt. Besonders beliebt: das Wohnen in unmittelbarer Ufernähe.

Gerade in den vergangenen Jahren hatte der starke Zuzugsdruck einen wahren Bauboom ausgelöst. Insbesondere Eigentumswohnungen der gehobenen Klasse entstanden im Herzen der Stadt, also dort, wo sich der Fluss in seiner ganzen Schönheit und Pracht präsentiert. Zwar hatte es im Jahre 2016 ein Hochwasser gegeben, das insbesondere an der oberen Ahr für Verwüstungen gesorgt hatte. Jedoch blieben die Häuser in Bad Neuenahr oder Ahrweiler weitgehend verschont. Man wähnte sich rechts und links vom Fluss in Sicherheit.

Viele Opfer wurden im Schlaf oder beim Gang in Tiefgarage und Keller vom Wasser überrascht

Mit der Flutwelle in der Nacht vom 14. auf den 15. Juli kam indes auf die Bevölkerung ein ganz anderes, vom Ausmaß nicht für möglich gehaltenes Katastrophenszenario zu. Ungläubig und ohnmächtig verfolgte man mitten in der Nacht, wie plötzlich 300 Meter von der Ahr entfernt gelegene Straßen zu reißenden Flüssen wurden, wie Autos unkontrolliert von den Wassermassen weggetrieben wurden, Häuser bis zum ersten Obergeschoss voll Wasser liefen.

Viele der Opfer wurden im Schlaf in ihren Erdgeschosswohnungen von den braunen, übelriechenden Fluten überrascht. Möbel machten sich selbstständig, versperrten Türen oder Fenster, verbauten Fluchtmöglichkeiten. Einige versuchten, ihre in Tiefgaragen abgestellten Autos zu retten und wurden dort von in atemberaubendem Tempo eindringenden und in Sekundenschnelle steigenden Flusswasser daran gehindert, aus der Falle zu kommen. Eine junge Frau versuchte ihre Katzen zu retten und wollte in ihrem Keller noch schnell einen Transportkorb holen. Sie kam in den Fluten ums Leben.

Konnte man sich in Einfamilienhäusern an der mittleren Ahr vielfach noch auf die Dächer von Einfamilienhäusern retten, so war das in den Eigentums- und Parterrewohnungen in der Kreisstadt so ohne weiteres nicht möglich. So überfallartig die verhängnisvollen Fluten auch kamen, so schnell waren sie auch wieder weg. Die Ahr hatte mit ihren Wasser- und Schlammmassen nicht nur eine Schneise der Verwüstung ins Ahrtal geschlagen, sie hatte Leid und Trauer gebracht. Familien haben Angehörige verloren, Nachbarn ihre Nachbarn, Freunde ihre Freunde. Opferbeauftragter Placzek: „Diese Katastrophe wird die Menschen noch lange beschäftigen. Wir werden die psychosoziale Betreuung so lange wie notwendig aufrecht erhalten und den Betroffenen beiseite stehen.“