Schwimmsaison eröffnet Die Freibadsaison ist eröffnet

Die ersten Gäste zogen am Samstagvormittag jedoch im 50 Meter-Schwimmerbecken ihre Bahnen. Noch gesperrt war der Sprungturm. Gegen Mittag ließ der Andrang dann etwas nach: mehr und mehr Wolken zogen am Himmel auf. Somit gaben sich am ersten Freibadtag nur die hartgesottenen Schwimmer dem Badevergnügen hin.