Die GmbH kontrollieren : Die GmbH kontrollieren

Bad Neuenahr-Ahrweiler

Einerseits ist es richtig und konsequent, angesichts der dramatischen Schadenslage an der kommunalen Infrastruktur eine Gesellschaft zu gründen, die den Wiederaufbau betreiben soll. Andererseits gibt die Stadt wichtige Instrumente der städtebaulichen Entwicklung in die Hände einer Gesellschaft, die schon allein ob ihrer Aufgabenfülle, die sich aktuell über mehr als 400 Bauprojekte erstreckt, zu einem zweiten Rathaus, zu einer zweiten Stadtverwaltung auszuufern droht. Die neue GmbH, die im Übrigen – anders als Kommunalverwaltungen – bei Auftragserteilungen bei Weitem nicht so sehr an die engen Vorgaben des Vergaberechts gebunden ist, muss engmaschig kontrolliert und gesteuert werden. Sonst ist deren Geschäftsführer schnell Ober-Bürgermeister und auch noch allzuständiger Stadtrat in einem. Der Stadtrat ist aber allein zuständig für die Gestaltung der Stadt, er bildet als Bürgervertretung das oberste Gremium, er hat die Planungs- und nicht zuletzt auch die Finanzhoheit im Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung inne. Nicht irgendeine GmbH. So wichtig ein zügiger Wiederaufbau auch ist, die Zügel sollte sich der Stadtrat bei der Neugestaltung der Stadt nicht aus der Hand nehmen lassen.