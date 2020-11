Bad Neuenahrer Ordensfrauen engagieren sich : Die Klarissen helfen Kindern in Peru

Klarissenkloster Bad Neuenahr

Die Armen Schwestern der heiligen Klara (Klarissen) in Bad Neuenahr leben nach der Regel der Klara von Assisi. Ihren Auftrag sehen sie darin, „betend und arbeitend in der Stille präsent zu sein für alle Anliegen der Kirche, der Welt und der Zeit.“ Die Mitglieder des Ordens, den es seit 800 Jahren gibt und der seit 1920 auch in Bad Neuenahr zu Hause ist, verpflichten sich zur strengen Armut als Lebensform. Kirchenrechtlich ist es formuliert als „völliger Verzicht auf alle Güter und die Fähigkeit, etwas zu erwerben oder zu besitzen.“ Die Frauen leben von ihrer Arbeit in Haus und Garten, stellen Paramente her und verzieren Kerzen. Spenden der Bevölkerung, auch in Form von Naturalien, tragen ebenso zu ihrem Lebensunterhalt bei. Aktuell leben im Kloster fünf Ordensfrauen. Äbtissin ist Schwester Maria Johanna. wbe