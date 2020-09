Bürgervereinigung Lantershofen : Die Lambertus-Kirmes fällt aus

Lantershofen Die Bürgervereinigung Lantershofen hat unter freiem Himmel ihre Jahreshauptversammlung abgehalten. Mit Spannung erwartet wurde die Mitteilung der Junggesellen-Schützen-Gesellschaft, ob sie die alljährliche Kirmes ausrichtet. Die Antwort lautete: nein. Aber es soll ein kleines Lambertus-Fest geben am Samstag, 19. September mit einem offenen Dorftreff.

Für die Traditionsbewussten unter den Lantershofenern ist der September der Festmonat schlechthin. Da stehen normalerweise erst das Schützenfest mit der Ermittlung eines neuen Schützenkönigs und dann die Lambertus-Kirmes als mehrtägiges Fest im ganzen Dorf an. Wegen der Corona-Pandemie ist in diesem Jahr alles anders, auch die zum Festreigen gehörende Jahreshauptversammlung der Bürgervereinigung fand nicht im Winzervereinssaal statt, sondern als luftige Veranstaltung unter Zeltdächern an der Mehrzweckhalle.