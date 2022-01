Flutopfer bezieht Container in Bad Neuenahr : Die Rolling Stones hängen über dem Küchentisch

Flutopfer Guido Laudien ist dankbar für seine 40 Quadratmeter große Bleibe samt neuer Küche in Bad Neuenahr. Foto: Martin Gausmann

Dernau Flutopfer Guido Laudien hat während der Flutkatastrophe in Dernau ein wahres Martyrium erlebt, entkam den zerstörerischen Wassermassen nur knapp mit seinem Leben. Nach langer Suche hat er nun seine Containerwohnung in Bad Neuenahr bezogen. Für ihn ist es ein wichtiger Schritt in die Zukunft.