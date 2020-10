Aussichtpunkt für Wanderer und Weinfreunde an der Ahr : Die schönste Weinsicht ist hoch über Mayschoß

Mayschoß Die eiserne Stele auf dem Plateau der Saffenburg trägt die Aufschrift „Schönste Weinsicht 2020“. Das Deutsche Weininstitut hat jetzt bescheinigt: Genau dieser Blick auf den alten Weinort Mayschoß und ins Ahrtal ist besonders atemberaubend und einer der schönsten in der gesamten Region.

Was Einheimische und Gäste der Ahr längst wussten, ist nun auch sozusagen amtlich bestätigt: Der Blick vom Plateau der Mayschosser Saffenburg auf den alten Weinort und ins Ahrtal ist einer der schönsten in der gesamten Region. Er fasziniert die Sinne und stimuliert zum Bleiben und zum Träumen.

Besonders jetzt im Herbst, wo sich der gegenüberliegende Mönchberg, eine der besten Weinlagen der Ahr, in herbstlich buntem Farbenspiel präsentiert, aus dem sich der Turm der Pfarrkirche spitz in den Himmel reckt, während sich die Häuser ins enge Tal schmiegen.

Das Deutsche Weininstitut hat den Platz in der Höhe zur „Schönsten Weinsicht 2020“ an der Ahr gekürt. Damit steht er in einer Reihe mit den Schönsten Weinsichten am Altenahrer Eck (2012) und dem Dernauer Sonderberg (2016).