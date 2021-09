Bundestagswahl in der Verbandsgemeinde Altenahr : Die Stimme im Bus abgeben

Wahlbusse unterwegs in der VG Altenahr

Ahrbrück, Dienstag, 21. September, nachmittags, an der dortigen Grundschule am Freitag, 24. September, nachmittags, Am Backes in Pützfeld am Donnerstag, 23. September, nachmittags; Altenahr, Rathaus, Montag, 20. und Dienstag, 21. sowie Freitag, 24. September, jeweils vormittags; Grundschule Altenburg am Montag, 20. September, nachmittags und am Donnerstag, 23. September, vormittags; Kreuzberg an der Verkehrsinsel, am Montag, 20. September und Dienstag 21. September, jeweils vormittags; Grundschule Dernau am Montag, 20. September, vor- und nachmittags sowie am Dienstag, 21. September, vormittags und außerdem am Mittwoch, 22. und Donnerstag, 23. September jeweils ganztags; Mayschoß, Waagplatz am Montag, 20. September und Mittwoch, 22. September, vormittags und am Freitag, 24. September, nachmittags; Mayschoß-Laach, Servive-Point am Donnerstag, 23. September, vormittags; Rech, Rotweinstraße 49 am Dienstag, 21. September, und am Donnerstag, 23. September, jeweils nachmittags und am Freitag, 24. September, vormittags.⇥ ne