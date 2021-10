Auch Künstler von Flut hart getroffen : „Diese Werke sind nicht nur von mir, sie sind auch durch die Flut entstanden“

Bad Bodendorf Die Flut hat aus den Werken der Bad Bodendorfer Künstlerin Margarete Gebauer eine neue Serie entstehen lassen. Ihre aktuellen Flutbilder und -skulpturen stellt sie aktuell im Bonner Frauenmuseum aus.

Die Flut hat das Lager der Künstlerin schwer getroffen

Das Thema Flut ist unterschiedlich in die Ausstellungsstücke eingeflossen

Zu den Serien von Skulpturen oder Bildern, in denen die Künstlerin, oft Gedanken, Träume oder wahre Geschichten geradezu „abarbeitet“, ist unbeabsichtigt eine neue Serie hinzugekommen: eine Serie von der Flut versehrter Stücke. So wie ihr „Phoenix aus der Asche“. Seine Schwingen erhebt er jetzt auch aus Flut-Schlamm, der auf der Leinwand des großformatigen Werkes Gebauers zurückgeblieben ist. Die Bad Bodendorferin blickt darauf und erklärt: „Diese Werke sind nicht nur von mir, sie sind auch durch die Flut entstanden. Sie haben durch Wasser und Schlamm eine neue Kraft und Dynamik erhalten. Die Aussage hat sich verändert. Der leichte Überzug bringt eine andere, neue Sicht hervor.“ All das stehe symbolisch auch für das Leben.

Gebauer lässt ihre Werke gerne für sich sprechen und bei der Betrachtung viele Deutungen zu. Sie regt zum Rätseln und Nachdenken an und wünscht den Menschen in der Kommunikation mit ihren Werken auch „positive Gedanken“. Trotzdem hat sie einem Materialbild in der Ausstellung im Frauenmuseum einen Pfeil hinzugefügt: Auf der Uhr des Werks „Fünf vor Zwölf“ zum Thema Klimawandel aus dem Jahr 1996 zeigt dieser nun auf „Fünf nach Zwölf“. Neben den „Flutbildern“ im Museum hat sie bewusst zwei Skulpturen aus der Reihe „Menschen unter Glas“ platziert, in der auch eingerollte bemalte Leinwände in den Glaszylindern auszumachen sind: „Gelebtes Leben, das man nicht sieht. Denn das Meiste, was der Mensch erlebt hat, ist an der Oberfläche nicht sichtbar.“