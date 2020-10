Neuer Studiengang in Remagen : DLR und Campus kooperieren

REMAGEN Der neue duale Studiengang hat den Titel „Forschungs- und Innovationsmanagement“. Neue Fachkräfte für Forschung und Bildung.

Und davon will das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) mehr. „Wenn es sie gäbe, würde ich sofort 100 dieser Köpfe einstellen“, sagte Klaus Uckel, Geschäftsleiter des DLR-Projektträgers (DLR-PT), bei der Präsentation eines neuen Studiengangs im Remagener Rhein-Ahr-Campus. Denn gemeinsam bieten DLR und Campus ab dem Sommersemester 2021 das neue duale Studium mit dem Titel „Forschungs- und Innovationsmanagement“ an.

Dual deshalb, weil die Studierenden einserseits dreieinhalb Jahre in Remagen lernen, andererseits in dieser Zeit das 1000-köpfige Team des DLR-PT am Standort Bonn ergänzen. Hier Theorie, dort die Praxis. Dies für 1250 Euro pro Monat und Studierenden samt Semesterticket und Zuschuss für Lernmittel. Auch die Studiengebühren entfallen. In der Praxisphase begleiten die Studierenden in Bonn konkrete Förderprojekte. Dabei werden sie in alle Phasen des Forschungsmanagement mit einbezogen, lernen, zwischen Politik, Wirtschaft und Gesellschaft zu vermitteln. „Wir wollen die Welt ein bisschen besser machen“, gibt Uckel das Ziel vor.