Ausstellung in Sinzig : Druckgrafik-Ausstellung von Jürgen Middelmann

Ausstellung in Sinzig

In der Sinziger Alten Druckerei ist die Ausstellung von Jürgen Middelmann zu sehen. Foto: Martin Gausmann

SINZIG In der alten Druckerei Sinzig ist nun mit etwas Verspätung die Schau „02 – 20“ eröffnet worden. Auf 600 Quadratmetern sind Radierungen, Linol- und Holzschnitte zu sehen.

Auf 600 Quadratmetern sah man den Künstler hocherfreut und die 60 zugelassenen Vernissage-Besucher aufmerksam vor den Werken. Zu lange schon entbehrten sie die unmittelbare Begegnung mit der Kunst. Niemanden störte, dass die Zyklen zur Passion, Köpfen und Licht, die der 1962 in Wuppertal geborene Bonner Künstler präsentiert, auf eine Einladung des BBK Berufsverband Bildender Künstler Bonn/Rhein-Sieg und der AHRTkomm Sinzig zurückgeht, die anlässlich des Tages der Druckkunst (15. März) ausgesprochen wurde.

Denn die Radierungen, Linol- und Holzschnitte, beeindrucken ungeachtet eines bestimmten Datums. Gleichwohl ist der Tag der Druckkunst dem bedeutsamen Umstand zu verdanken, dass am 15. März 2018 die traditionellen Drucktechniken ins Bundesweite Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes der Deutschen Unesco-Kommission aufgenommen wurden.

Middelmann studierte in Essen

Middelmann, der Malerei und Grafik an der Freien Kunstakademie Rhein-Ruhr in Essen studierte, seit 1999 in Bonn lebt, dort arbeitet und seit 2001 eine eigene Malschule leitet, hat seine Präsentation äußerst sorgsam vorbereitet.