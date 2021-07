Online : Ein echter Rudelbetrieb

Besuch im Wildpark

Der Wildpark hat innerhalb der Saison – von Mitte März bis Mitte November – jeden Mittwoch bis Sonntag von 10 bis 18 Uhr geöffnet (Einlass bis 17 Uhr). Montag und Dienstag sind Ruhetage, an Feiertagen ist geöffnet. Tessa von Lüdinghausen empfiehlt den Besuch unter der Woche, weil man das Wild am besten beobachten könne, wenn nicht so viel im Park los ist. Für Familien gilt: Der 2,5 Kilometer lange Rundweg sei eher als kleine Wanderung zu sehen und nur bedingt tauglich für den Kinderwagen.

Am Ende der Tour wartet ein Spielplatz auf die Kinder – groß, abwechslungsreich und sauber. Die Anfahrt per Auto oder Zug (bis Rolandseck) ist unproblematisch. Ein kulinarisches Angebot gibt es nicht: nur Eis und Getränke am Kiosk am Eingang