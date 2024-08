Mit dem Ahrtal-Express auf Baustellen-Fahrt Ein Füllhorn an Informationen aus neuer Perspektive

Fuhr Jim Knopf mit seiner „Wilden 13“ einst gemütlich in der Augsburger Puppenkiste nach Lummerland, so tuckern nun interessierte Ahrtal-Bewohner regelmäßig mit dem pittoresken Ahrtal-Express ähnlich beschaulich und gemütlich zu markanten Stätten des Wiederaufbaus in Ahrweiler und Bad Neuenahr. Einladen tut die Aufbaugesellschaft der Stadt, die kostenlosen Tickets sind stets im Nu vergeben. Schließlich können so die Arbeiten am Neuaufbau der in der Flutnacht zerstörten Stadt aus neuer Perspektive verfolgt werden – und eine Fülle an Informationen gibt es gratis an den vielen Haltepunkten dazu.