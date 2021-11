Suppenküchen im Flutgebiet : „Ein gutes Mittagessen ist gut für die Seele“

Mittelahr Noch immer nutzen Helfer und Einheimische an der Mittelahr die Verpflegungsstationen. Die Übernahme der Kosten durch den Kreis ist aber über Mitte November hinaus nicht gesichert. Doch den Bedarf nach Nahrung und Austausch gibt es weiterhin.

Versorgung von Anwohnern und Helfern statt Kurzarbeit

Essen, Treffen, Reden, Spielen

Rainer Clesges vom Gemeinderat und Mitglied im Krisenstab hat seine Zwillinge Paul und Leo mitgebracht. Er plädiert dafür, die Verpflegung für Mayschosser weiterhin sicherzustellen. „Ein gutes Mittagessen ist auch gut für die Seele“, argumentiert er. Viele Menschen hätten ihre Häuser entkernt, beim Aufräumen geholfen, die Weinlese sei abgeschlossen, und die dunkle Jahreszeit beginne. Die Menschen brauchten jetzt Möglichkeiten zur Kommunikation, einen Platz, an dem sie sich treffen könnten. All das solle ihnen im alten Restaurant der Genossenschaft erhalten bleiben. Auch die Mayschosser Schulkinder, die derzeit auf verschiedene Schulen in der Nachbarschaft verteilt seien, brauchten einen Ort, an dem sie sich wenigstens nachmittags wiedersehen könnten.

Anwohner kommen nicht zum Supermarkt, Helfer haben keine Küche in ihren Unterkünften

In Dernau gab es Mittagstisch in der Dagernova Eventhalle in der Nähe der Kirche. Jetzt wird Essen im Bürgerhaus angeboten. Gern nehmen vor allem Helfer das Angebot der Firma Formbar Events & Catering aus Hilden an einem Stand an der Bundesstraße an. „Es gibt immer super Essen“, schwärmen zwei Fluthelfer. Eine Gruppe Schreiner der Firma Ihle aus Neckarsulm macht gerade Mittagspause. Sie sind für drei Tage gekommen und richten die Böden in der Containeranlage der Gemeinde für Senioren her. Am nächsten Wochenende kommen andere Schreiner, berichten sie. Helfer aus Dietenhofen und Heidelberg freuen sich über die warme Suppe und die Waffeln zu Nachtisch. Einer schläft in seinem Bus, ein anderer hat am Recher Bahnhof Unterschlupf gefunden. Selbst kochen können sie da auf keinen Fall. „Irgendwann kriegt man bei der Arbeit auch Hunger“, sagt ein anderer Helfer und lobt die Bratwurst.