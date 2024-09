Kulturcafé in Kempenich eröffnet Ein Haus für Generationendialog und Gesellschaftstanz

Die Idee für das Café sei über lange Jahre gewachsen, erklären Hepper und Leder bei der Eröffnung. Demnach gab ein längerer Aufenthalt in Frankreich die Inspiration für das Konzept des Hauses im Kempenich. „Wir haben in Frankreich viele solcher Kulturcafés gesehen”, sagen sie und sehen das Projekt in Kempenich in der Tradition der französischen „Cafés Asociatifs“, der nicht kommerziellen Gemeinschaftscafés. Beim Renovieren des Hauses in der Kempenicher Marktstraße 9 sei der Familie klar geworden, dass sie den perfekten Raum für ein solches Café gefunden haben. „Wir haben lange damit geliebäugelt, und irgendwie war jetzt der Moment da, das Projekt ins Leben zu rufen”, fasst Melanie Hepper zusammen.