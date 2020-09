Made im Brohltal : Ein Tisch für Maybrit Illner

Andreas Strebel erklärt Bürgermeister Johannes Bell (r.) und Christof Bürger (l.) die Fertigungsschritte für den Studiotisch von Maybrit Illner. Foto: VG Brohltal

Oberzissen Als Maybrit Illner im Januar 2020 ihre ZDF-Talk-Sendung in neuem Studio-Design begann, ging ein markantes Möbelstück mit an den Start. Der Tisch, um den sich die Talkgäste versammeln, ist „made im Brohltal“. Angefertigt wurde er in der Werkstatt der Oberzissener Firma Hinterland.



Das Unternehmen ist jung, siedelte sich 2015 in Oberzissen an und trägt einen selbstironisch aufgeladenen Namen. „Hinterland“ heißt es, ist aber das Gegenteil von rückständig.

Umformen. Kleben. Schleifen. Darum geht es bei der mittelständigen Hinterland GmbH, deren Spezialgebiet die Umformung von Mineralwerkstoffen ist. Diese erfolgt mit CNC-Maschinen, das heißt Werkzeugmaschinen, die zentral gesteuert sämtliche Arbeitsgänge automatisch und hochpräzise an Werkstücken auch für komplexe Formen durchführen.

Schwere Zeiten für produzierendes Gewerbe Coronabedingt gab es Entlassungen Wie erwartet, erlebt das produzierende Gewerbe Deutschlands schwierige Zeiten. Ausschlaggebend dafür waren Umsatzeinbußen und mangelnde Aufträge. Die Hinterland GmbH macht da keine Ausnahme. „Coronabedingt haben wir mehrere Mitarbeiter entlassen“, bedauert Waldemar Ströbel. Aber es geht aufwärts. „Bis Anfang nächsten Jahres sind die Auftragsbücher voll; wir suchen auch wieder Leute“, sagt Ströbel. gih

Als im Januar 2020 Maybrit Illner ihre ZDF-Talk-Sendung im neuen Studio-Design startete, stand die Oberzissener Fertigung dahinter. Verbandsbürgermeister Johannes Bell, Ortsbürgermeister Christof Bürger und Wirtschaftsförderer Peter Engels besuchten jüngst das Unternehmen, das die Brüder Andreas und Waldemar Strebel zusammen mit Andreas Krischer gegründet haben. Empfangen von Geschäftsführer und Tischlermeister Andreas Strebel, erhielten sie Einblick in den Betrieb und die „Studiomöblierung Maybrit Illner“.

Ein Tisch aus Mineralwerkstoff mit mehr als zwei Meter Durchmesser bildet auf einem beleuchteten Podest das Herzstück. Ergänzend wurden Einzeltische und ein Loungetisch hergestellt. Der zentrale Tisch misst an der stärksten Stelle 40 Millimeter und läuft zum Rand hin auf zehn Millimeter aus. „Bei so einer filigranen Form war die besondere Herausforderung, die Aussteifung hinzubekommen“, betont Andreas Strebel.

Mit einem festen Termin für die Endabnahme in Berlin gestaltete sich der Auftrag zudem logistisch anspruchsvoll. Die komplette Ausstattung wurde mit einem 40-Tonner-Lkw in maßgeschneiderten Transportboxen geliefert. Die Abnahme erfolgte ohne Mängel. Nun wird die ZDF-Polittalkrunde jeden Donnerstag an einem Tisch „Made im Brohltal“ ausgestrahlt.