Verkehrssicherheit im Kreis Ahrweiler : Eine neue Spur für die Rotweinstraße

Gefahrenstellen im Kreis: An der Rotweinstraße ist eine Spur eingerichtet worden, die Verkehrsteilnehmern das Linksabbiegen erleichtern und Unfälle verhüten soll. Beim manchen Fahrern führt das noch zu Irritationen. Foto: Martin Gausmann

Kreis Ahrweiler An diesem Samstag ist Tag der Verkehrssicherheit: Experten der Polizei berichten über Gefahrenstellen im Kreis und darüber, was zu tun ist. So wie auf dem Stück von der Autobahn 61 oder der B 267 auf die L 84 in Richtung Ahrweiler, wo es häufig zu Unfällen gekommen ist.