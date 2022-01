Kommentar zur Landratswahl : Eine schwere Aufgabe!

Kreis Ahrweiler Die unabhängige Kandidatin für das Landratsamt im Kreis Ahrweiler, Cornelia Weigand, hat die absolute Mehrheit der Stimmen auf sich vereinen können. Sie ist neue Landrätin der krisengeschüttelten Region.

Eine überraschend klare Mehrheit hat Landratskandidatin Cornelia Weigand am Wahlsonntag für sich verbucht. Sogar die absolute Mehrheit hat die Bürgermeisterin von Altenahr errungen. Und es bleibt die Erkenntnis: Die Bürger des Kreises Ahrweiler wollten den Wechsel.

Und da war Cornelia Weigand, der man inzwischen ab und zu ihre Popularität neidete. Denn sie hatte sich nach der Flut im Juli gleich als Aktivposten gezeigt. Sie packte an, erkannte wo Arbeit ist und sagte, was politisch zu tun sei.

Weil sie so kompetent und doch so bodenständig formulierte, wurde sie zur gern genommenen Ansprechpartnerin für Landes- und Bundespolitiker bis hin zur Bundeskanzlerin Angela Merkel. Oft stand sie Rede und Antwort in Talkshows und Nachrichtensendungen. Sie wurde damit zum Sprachrohr der gepeinigten Region und hat die Hoffnungen des ganzen Kreises Ahrweiler auf sich vereint. Dem gerecht zu werden, wird für sie eine schwere Aufgabe.