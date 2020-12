Sommerrodelbahn Altenahr : Eine Zukunft für die Sommerrodelbahn

Altenahr Die Sommerrodelbahn in Altenahr soll eine Zukunft haben. Um ihren Erhalt und die zeitgemäße Sanierung und Modernisierung ging es jetzt im Bauausschuss der Verbandsgemeinde Altenahr, der einen Planungsentwurf zu dem Areal absegnete. Die Anlagen der Sommerrodelbahn sind großteils jahrzehntealt.

Ein neues Verfahren mit dem Ziel einer Zukunftssicherung der Einrichtungen an der Sommerrodelbahn in Altenahr kommt in die Gänge. Erforderlich sind eine Änderung des Flächennutzungs- und Landschaftsplans (FNP) der Verbandsgemeinde (VG) Altenahr und die Aufstellung eines Bebauungsplans durch die Ortsgemeinde Altenahr.

Kritiker der Planung führten im Ausschuss, wie schon in den drei früheren Verfahren, an, dass sich der Eigentümer oder ein Nachfolger möglicherweise nicht an die Regelungen in den neuen Planwerken halten werde. Claudia Kolle vom Bauamt der VG führte aus, dass ein künftiger Bebauungsplan eindeutig regele, was genehmigungsfähig sei. Gegen Verletzungen könne man vorgehen. Sie sagte auch, dass der Kreis in seiner landesplanerischen Stellungnahme keine Bedenken gegen die Änderungen vorgebracht habe. Zimmermann räumte ein, dass künftige politische Gremien nicht unbedingt an frühere Entscheidungen gebunden seien. Ein Bebauungsplan könne jederzeit geändert werden.