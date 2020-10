Herbstzauber in Sinzig : Einige Händler springen kurzfristig ab

SINZIG. Sinziger Herbstzauber verzeichnet einen eher zurückhaltenden Besuch

Am Mittag, ließ sich der Besuch des Innenstadt-Zaubers schleppend an. Hoffnungen auf den Nachmittag dämpfte der dann einsetzende Regen. Zwar lauschte eine ganze Gruppe beim Bratpfannen-Mann, der sein Produkt stimmkräftig bewarb. Ansonsten schauten sich nur vereinzelt Gäste und Paare, die alle Masken trugen, auf dem Markt um. „In der Fußgängerzone in Ahrweiler ist unter der Woche zehn Mal so viel Betrieb“, meinten Gäste aus Remagen. Zuckerwatte, Wurst und heiße Waffeln gab’s für den Gaumen, Schals und Mützen gegen die Kälte von Ursula Piel aus Oberzissen und von ihren Mann Thomas Solinger Schneidwaren, „seit 70 Jahren von der Familie vertrieben“.