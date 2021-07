Einsatzleitung im Ahrtal rudert zurück : „Jeder Helfer wird gebraucht“

Im Minutentakt fahren Lkw bei den Deponien wie hier in Niederzissen vor. Foto: Thomas Weber

Kreis Ahrweiler Die Verfügung des Krisenstabes von Samstag, privaten Helfer zu untersagen, ins Ahrtal zu kommen, lösen Unverständnis und Kritik in der Bevölkerung aus. Die Einsatzleiterin rudert ein Tag danach zurück.



„Keine freiwilligen Helfer mehr im Ahrtal, zumindest Sonntag und Montag nicht.“ Genau so kamen Aussagen, Presseaufrufe und letztlich zwei Allgemeinverfügungen, die die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Nord (ADD), also der Krisenstab der Flutkatastrophe im Ahrtal am Samstag verbreitete, bei den Menschen an. Man benötige zwei Tage, um möglichst viel Müll aus den Orten bringen zu können, so die Begründung, nachdem der Verkehr am Samstag zusammenbrach. Nach den zwei Tagen könne man dann wieder über den Einsatz privater Helfer reden, ließ die Leiterin des Katastrophenschutzstabs, Begona Hermann, die weitere Entwicklung zudem völlig offen.

Die Einsatzleitung habe „den Individualverkehr in den Bereichen Dernau/Rech sowie Bad Neuenahr-Ahrweiler für den Zeitraum Sonntag, 25. Juli (00.00 Uhr) bis Montag, 26. Juli 2021 (23.59 Uhr) untersagt. Ausgenommen von dieser Regelung sind die Anwohner dieser Orte, die Müllabfuhr sowie die offiziellen Einsatzkräfte“, hieß es. Übersetzt: auch die privaten Shuttlebusse sollten nicht fahren. Am Sonntagmorgen ruderte die ADD dann zurück und verkündete, dass die Busse ab dem Haribo-Gelände nun doch fahren sollten. Sowohl die Verfügung vom Samstag, wie auch die Zurücknahme vom Sonntag lösten Unverständnis bei Helfern und in der Bevölkerung aus.

