Staatsanwaltschaft zu Akten zur Flutkatastrophe : Ermittler hatten Lagebericht schon im Dezember

Bonn/Ahrtal In den vergangenen zwei Wochen ging es um die Flut-Videos, die eine Hubschrauberbesatzung vom Ahrtal gemacht hatte, jetzt rückt ein Lagebericht der Polizisten in den Vordergrund. Im Raum steht der Vorwurf der Vertuschung.

Die Koblenzer Staatsanwaltschaft hat den Lagebericht der Hubschrauberbesatzung aus der Flutnacht schon am 9. Dezember 2021 vom rheinland-pfälzischen Landeskriminalamt erhalten. Das teilte die Ermittlungsbehörde am Montag dem General-Anzeiger mit. Der Untersuchungsausschuss, der unter anderem die politische Verantwortung der Landesregierung klären will, erhielt den Bericht vom Innenministerium erst neun Monate später, nämlich Mitte September.