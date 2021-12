Volksfest „Uferlichter“ eröffnet : Viele Lichter für die Menschen im Ahrtal

Eröffnung der „Uferlichter“ in Bad Neuenahr. Foto: Martin Gausmann

Bad Neuenahr Die Uferlichter glänzen wieder in Bad Neuenahr – im Kurpark und an den Ufern der Ahr. Noch vor ein paar Wochen waren diese Flächen völlig zerstört. Die unermüdliche Arbeit vieler Helfer hat das möglich gemacht.

Seit Freitagabend sind die 17. Bad Neuenahrer Uferlichter eröffnet. Mit dem von einem Bläserensemble vorgetragenen „Tochter Zion, freue dich“ gab es im von der Flutwelle zerschundenen Ahrtal den Auftakt zu dieser Traditionsveranstaltung am Ufer des Flusses, der im Juli für verheerende Zerstörungen gesorgt hatte, von denen auch der Kurpark als Veranstaltungsort der Uferlichter massiv betroffen war. Dennoch gelang es den Organisatoren, das Lichterspektakel erneut auf die Beine zu stellen – wenn auch unter widrigen Bedingungen.

„Unser gelagertes Material und nahezu alle unserer Skulpturen waren der Flutwelle zum Opfer gefallen“, berichtete Chef-Florist Christian Lersch, der alljährlich mit vielen ehrenamtlichen – von der Naturkatastrophe selbst betroffenen – Helfern für den Lichterglanz nahe der Innenstadt sorgt. Auch wenn die Uferlichter in diesem Jahr etwas kleiner ausfallen: An gemütlicher und stimmungsvoller Atmosphäre mangelt es nicht. Lersch: „Ich hätte noch vor einigen Wochen nicht gedacht, dass das möglich ist.“

Dass mit der festlichen Adventsveranstaltung auch ein Licht in die Herzen der Menschen strahlt, befand auch der Erste Beigeordnete der Stadt, Peter Diewald. Es werde auch im übertragenen Sinne „Licht in die Dunkelheit gebracht“, so der Stadtvertreter. Und Mitorganisator Frank Mies meinte: „Vor einigen Monaten gab es weder einen Kurpark mehr noch begehbare Wege.“ Dass nun allen Zerstörungen zum Trotz wieder Uferlichter erstrahlten, sei der unermüdlichen Arbeit und dem großen Willen der vielen helfenden Hände zu verdanken. Und nicht zuletzt Sponsoren, ohne deren Unterstützung Ufer und Park im Dunklen lägen.