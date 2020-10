Arbeitsmarkt im Kreis Ahrweiler : Erste Anzeichen von Normalität

KREIS AHRWEILER Die Arbeitsagentur meldet Rückgang der Arbeitslosigkeit im Kreis Ahrweiler auf 4,1 Prozent. Ermutigende Zeichen nach dem Lock-Down.

Der Stellenmarkt erholt sich nur langsam

Wichtigstes Instrument, um die Folgen der Corona-Krise am Arbeitsmarkt abzumildern, bleibt die Kurzarbeit. Nachdem es in den ersten Corona-Wochen einen regelrechten Ansturm auf die Arbeitsagentur gab, ist die Zahl der neugestellten Anzeigen aktuell stark rückläufig. So zeigten in den letzten vier Wochen acht Betriebe aus dem Kreis für 40 Mitarbeiter Kurzarbeit an. Insgesamt gab es seit Anfang April aus dem Ahrkreis 1499 Anzeigen für 13 369 Beschäftigte aus der Region. Zwischen April und September 2019 waren es lediglich fünf Betriebe und 388 Beschäftigte.