Fast Fünf Monate nach der Flut : Erste Kläranlage im Ahrtal wieder voll in Betrieb

Schwierige Anfahrt

Wer in diesen Tagen zur zentralen Kläranlage der Verbandsgemeinde Adenau in Dümpelfeld will, muss schon einen Ort früher, in Liers, die Ahr-Brücke überqueren. Von dort aus geht es links die Straße runter und dann weiter geradeaus – über einen Weg, der eigentlich ein Radweg ist.

Der Grund: Die Behelfsbrücke, die nach der Flut in Dümpelfeld über den Fluss führen sollte, fehlt noch. Und das, obwohl sie eigentlich schon am 11. November hätte geliefert werden sollen, wie Verbandsbürgermeister Gerd Nisius dem General-Anzeiger beim Termin an der Kläranlage berichtete. wes