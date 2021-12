Buch zur Flutkatastrophe : „Es war doch nur Regen?!“ an Spitze von Spiegel-Bestsellerliste

Verleger Armin Gmeiner mit dem Flutbuch „Es war doch nur Regen?!“. Foto: Gmeiner-Verlag

Kreis Ahrweiler / Meßkirch Der Kriminalbeamte Andy Neumann hat die Erlebnisse der Flut im Ahrtal aufgeschrieben. Durch seine Beziehungen zum Gmeiner-Verlag ist aus diesen Texten schnell ein Buch entstanden. Ein sehr erfolgreiches.

Platz eins auf der Spiegel-Bestsellerliste im Bereich Sachbuch / Taschenbuch. Soweit hat es „Es war doch nur Regen?!“ von Andy Neumann geschafft. Der Bundeskriminalbeamte schildert darin sehr eindrücklich und persönlich seine Erlebnisse aus der Flutnacht im Ahrtal und aus den darauffolgenden Wochen. Bereits am 14. Juli, während die Katastrophe ihren Lauf nahm, hat der Autor seine Gedanken in Facebook-Posts und für einen Blog zusammengeschrieben. Neben der Flut-Chronik und Beschreibungen der Verwüstungen im Ahrtal schreibt Neumann aber auch immer wieder über den Spirit der Ahrtaler: „Tausende von schönen Geschichten schrieben sich neben allen Tragödien im Ahrtal: Von Menschen, die größtes Leid erlebt haben und trotzdem weiter machen,“ sagt der Autor in einem Interview mit unserer Redaktion über sein Buch.

Buchprojekt in sieben Wochen realisiert

Dass daraus schliesslich ein Buch entstanden ist, hängt mit Neumanns Beziehungen zum Gmeiner Verlag zusammen. In diesem Verlag, der besonders für seine Lokal-Krimis bekannt ist, ist 2020 Neumanns Thriller „Zehn“ erschienen. Verleger Armin Gmeiner erinnert sich an das Zustandekommen des Projekts: „Es war klar, dass die Umsetzung in sehr kurzer Zeit geschehen muss. Das war eine große Herausforderung für Vertrieb und Lektorat.“ Da sich alle Beteiligten „voll reingehängt“ hätten, konnte das Buch innerhalb von nur sieben Wochen ausgeliefert werden. Obwohl es ein „sehr herausragender Titel“ sei, findet der Verleger doch, dass es mit dem zeitgeschichtlichen Anspruch gut in das Verlagsprogramm passe.

Über den Erfolg kann er sich allemal freuen: Der Titel liegt aktuell in der siebten Auflage vor und musste mehrfach nachgedruckt werden. Trotz der aktuellen Papierknappheit konnte der Meßkircher Verlag so einen Absatz im „deutlichen fünfstelligen Bereich“ realisieren. Nicht zuletzt, wie so oft in der Branche, dank des Einsatzes des regionalen aber auch überregionalen Buchhandels.

Infos zum Buch „Es war doch nur Regen!?“ Andy Neumann: „Es war doch nur Regen!? - Protokoll einer Katastrophe“, Regionalgeschichte im Gmeiner-Verlag, 157 Seiten, Buch 14,00 Euro, ISBN 978-3-8392-2946-0

Und auch die Menschen im Ahrtal selbst profitieren vom Erfolg dieser Flutchronik, fließen doch alle Erlöse der Buchverkäufe als Spende in die Katastrophenregion. Für welche Projekte genau die Gelder eingesetzt werden, wird in den nächsten Tagen zusammen mit dem Autor festgelegt. In einem Interview mit unserer Redaktion verriet der Autor Neumann bereits, dass er sich gerne für die Einrichtung einer kulturellen Begegnungsstätte für Jung und Alt in Bad Neuenahr-Ahrweiler stark machen oder ein Begegnungscafé am Ahrweiler Marktplatz unterstützen möchte.