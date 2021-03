Bad Neuenahr : Explosion in Bad Neuenahrer Wohnhaus

Bad Neuenahr Ein Mensch ist bei einer Explosion in Bad Neuenahr schwer verletzt worden. Die Polizei ermittelt.

Bei einer Explosion in Bad Neuenahr ist am Mittwoch ein Mensch schwer verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, ereignete sich die Explosion gegen 15 Uhr in einem Mehrfamilienhaus in der Sebastianstraße, nach GA-Informationen in einer Küche im Erdgeschoss. An dem Wohngebäude ist laut Polizei ein hoher Schaden entstanden.