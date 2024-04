Eingestellte Ermittlungen Opferanwalt sieht einen „Justizskandal“ im Fall Pföhler

Dachgeschoss statt Eventraum – der Rahmen fällt diesmal rustikaler aus. Für das zweite Mal innerhalb von wenig mehr als 24 Stunden lädt Opferanwalt Christian Hecken am Donnerstag zu einer Pressekonferenz in ein Koblenzer Hotel. Das kommt diesmal allerdings ein bisschen bodenständiger daher. Die Staatsanwaltschaft hat kurz zuvor in einer Kaserne wenige Kilometer entfernt bekannt gegeben, dass sie die Ermittlungen gegen den ehemaligen Landrat des Kreises Ahrweiler, Jürgen Pföhler (CDU), wegen Versäumnissen während der Flutkatastrophe an der Ahr im Juli 2021 einstellt.