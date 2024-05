Feuerwehren in der Verbandsgemeinde Altenahr Fast alle Spritzenhäuser weisen Mängel auf

So habe die Verwaltung für die flutzerstörten Feuerwehrhäuser in Kreuzberg, Liers und Rech mittlerweile Grundstücke an neuen Standorten erwerben können. Dabei war die Grundstückfrage in Liers als eine der ersten rund ein Jahr nach der Flutkatastrophe gelöst. Immer noch im Klärungsstatus befinden sich die Verantwortlichen dagegen bei der Lösungssuche für die flutzerstörten Standorte in Altenahr und Mayschoß. Es sind nicht die einzigen anstehenden Neubauten. Immerhin befinde man sich in Krälingen und Staffel in der Ankaufsabwicklung von Grundstücken. In Kalenborn gebe es eine Grundstücksvereinbarung mit der Ortsgemeinde, um diese als Ergebnis des Bedarfsplans für neue Feuerwehrhäuser nutzen zu können. Empfehlungen für komplette Neubauten gibt es zudem für Kesseling und Lind. Sämtliche Neubauprojekte wurden vom Bedarfsplan mit den beiden höchsten Prioritätsstufen versehen. Prioritätsstufe drei sieht der Plan für die Feuerwehr-Standorte in Ahrbrück, Berg, Dernau, Heckenbach, Hönningen und Kirchsahr, wo Umbau- oder Sanierungsmaßnahmen empfohlen wurden. In jedem Fall gilt es, fast überall mehr Platz zu schaffen. Denn die Zahl derer, die sich dem ehrenamtlichen Dienst in der Feuerwehr stellen, ist mit der Flutkatastrophe gegenläufig zum Bundestrend stark angestiegen. Aktuell verrichten in den 16 Einheiten der Verbandsgemeinde Altenahr 412 Wehrleute ihren Dienst am nächsten, zehn Prozent davon sind Frauen. „Das ist im Vergleich zur Zeit vor der Flutkatastrophe eine Steigerung um 17 Prozent“, berichtete Wehrleiter Frank Linnarz den bei der Dienstbesprechung Anwesenden.