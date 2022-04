Verkehr in Remagen : FDP gegen Tempo 30 im gesamten Stadtgebiet

Remagen Die Remagnener FDP stellt sich gegen Pläne der Verwaltung, flächendeckend Tempo 30 in der Stadt einzuführen. Für ihren Protest griffen die Liberalen kürzlich zu einem aufwendigen Aprilscherz.

Ein sachlicher Ansatz erfordere nach Ansicht der Liberalen jedoch zunächst eine fundierte Analyse der Schwächen des bisherigen Mobilitätskonzeptes. Erst jüngst habe die Polizei in Remagen erklärt, dass es im Vergleich zu den Vorjahren keine Verschlechterung der Verkehrssicherheitslage in Remagen gebe, führten die Liberalen aus. Im Gegenteil: Vielmehr sei eine Verbesserung feststellbar. Auf die Frage nach Unfallursachen seien zwei Schwerpunkte in Oberwinter von der Polizei genannt worden, zudem ein Anstieg von Fahrten unter Drogeneinfluss. „Als kritische Gruppen konnte die Polizei eindeutig Fahranfänger sowie betagte Senioren identifizieren“, berichtete Marc-Andreas Giermann, Vorsitzender des FDP-Ortsverbands Remagen. Zur Verbesserung der Verkehrssicherheit sollte sich ein Mobilitätskonzept zunächst diesen Schwerpunkten annehmen, führte die FDP weiter aus.

Aprilscherz erlaubt

In zahlreichen deutschen Städten wird derzeit über eine Verlangsamung des Verkehrs diskutiert. Dies allerdings sehr kontrovers. Es seien längere Stand- und Wartezeiten an Einmündungen zu befürchten, diese führten zu mehr unnötigem Kraftstoffverbrauch und unnötigem Schadstoffausstoß. Ohnehin führe Tempo 30 oft zu mehr Verbrauch, mehr CO2-Ausstoß und mehr motorbedingtem Feinstaub. Ein Schleichverkehr auf den Hauptverkehrsstraßen führe zudem zu Ausweichverkehren in die Wohngebiete, meinen die Gegner der flächendeckenden Tempo-30-Regelung. Unbestreitbar ist indes der Zusammenhang zwischen Anhalteweg (Reaktionsweg und Bremsweg) und Geschwindigkeit beziehungsweise zwischen Aufprallgeschwindigkeit und Unfallschwere. Heißt: Tempo 30 reduziert den Anhalteweg deutlich.

Auch die Einwohner der Stadt lehnten nach Auffassung der FDP die generelle Beschränkung auf Tempo 30 im innerstädtischen Bereich mehrheitlich ab. So hätten sich 508 von 1000 Befragten in einer Umfrage der Stadt noch vor zwei Jahren gegen den entsprechenden Vorschlag ausgesprochen. Dennoch werde von der Stadt an einer Tempo-30-Einführung festgehalten. Zum 1. April starteten die Remagener Liberalen daraufhin einen Aprilscherz, indem sie 8000 Flyer in der Römerstadt verteilten, in denen das Mobilitätskonzept gewaltig auf die Schippe genommen und stark übertrieben dargestellt wurde. „Das hat zu gewaltigen Rückmeldungen geführt“, so Christina Steinhausen, die sich über „die Kreativität des FDP-Vorstandes“ freue, da in der Problemdarstellung „neue Wege beschritten“ worden seien.