Festival „Musik und Wein im Ahrtal“ : Ein Shuttle bringt Festivalbesucher zum Festgelände nach Marienthal

So wird der Shuttle-Service am Festivaltag von „Musik und Wein im Ahrtal“ fahren. Foto: Thomas Weber

Marienthal Am Mittwoch vor Fronleichnam eröffnen „Köbes Underground“ nach zwei Jahren Pause das Festival „Musik und Wein im Ahrtal“. Neben ihnen werden auch Götz Alsmann und Torsten Sträter an der Ahr erwartet.



Erst Corona, dann die Flut, doch neuerdings häufen sich wieder die Festivals im Ahrtal. Vom 15. bis 25. Juni laden die Macher des Festivals „Musik und Wein im Ahrtal 2022“ nach Marienthal ein. Dass ein Festival nach zwei Pandemiejahren wieder funktioniert, hat zuletzt Rock am Ring gezeigt. Damit es auch im Flut betroffenen Marienthal klappt, dafür sorgen weitere Neuerungen. So finden die Konzerte nicht in der Ruine der Klosterkirche mit ihrem besonderen Flair statt, sondern gleich neben dem Kloster auf einer Freifläche an den Weinbergen. Eine weitere Neuerung: Gäste, die mit dem PKW anreisen, werden gebeten, oberhalb des Ahrtals auf einen der Shuttlebusse umzusteigen. Diese fahren von den Parkplätzen oberhalb Dernaus und aus der Grafschaft an jedem Veranstaltungstag ab 17:30 Uhr zwei Stunden lang im 15-Minuten-Takt zum Festivalgelände und bringen die Besucher von 22:30 bis 24 Uhr auch wieder zurück.

Festival wird in diesem Jahr zur Benefizveranstaltung

Und die dritte Neuerung: mit dem Festival 2022 wollen Gregor Gäb und Paul Josten, die hinter den Veranstaltungen stehen, ein Zeichen für die Region setzen. Aus diesem Grund wird das Marienthaler Festival zu einer Benefizveranstaltung, mit der von der Flut betroffene Partner, Freunde und Sponsoren des Festivals eine Unterstützung erhalten sollen.

Weil man versuchte, auch 2020 und 2021 Festivals in Marienthal aufzuziehen, was letztendlich an Corona scheiterte, gelten die Tickets aus diesen Jahren auch noch für die aktuellen Veranstaltungen. Das Line-up hat sich gegenüber den geplanten Vorjahren praktisch nicht verändert. Schon traditionell sorgen „Köbes Underground“, die Hausband der Kölner Stunksitzung, am 15. und 16. Juni für den Auftakt. Am Freitag, 17. Juni, erleben die Gäste die sehr authentische Cover-Show „It’s all pink“ einer der besten Pink-Coverbands. Eröffnet wird der Abend von dem Kölner Newcomer-Trio „Wildlive.“ Mark Gillespies „Kings of Floyd“ lassen am 18. Juni vor malerischer Weinbergkulisse den unverwechselbaren Sound von Pink Floyd erklingen.

Zu seinen Jazz-Ursprüngen kommt das Festival am Sonntag, 19. Juni. Mit Götz Alsmann und seiner Band sowie Karolina Strassmayer und Drori Mondlak als Duo „Klaro“ sind Weltklasse-Musiker zu Gast im Ahrtal. Kabarett gibt es dann am 24. Juni, wenn Torsten Sträter sein aktuelles Programm „Schnee der auf Ceran fällt“ spielt. Das Festival schließt mit den „Dirty Deeds `79“, Deutschlands lautester AC/DC-Coverband, am 25. Juni. Im Anschluss startet noch eine Aftershow-Party mit DJ Rock-Doc.