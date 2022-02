Karneval in Bad Breisig : Figuren in Fenstern als Ersatz für Umzug

Das Modell des Wagens des Damenkomitees steht schon jetzt in einem Fenster der Goldschmiede Andrea Kapser in der Bad Breisiger Biergasse. Foto: Martin Gausmann

Bad Breisig An einen echten Karnevalsumzug ist wegen der Corona-Pandemie auch in diesem Jahr nicht zu denken. In Bad Breisig sorgen die Jecken jetzt für kreativen Ersatz. So können in vielen Fenstern der Quellenstadt närrische Figuren bestaunt werden.



„Kommt vorbei, spaziert durch die Stadt und bestaunt, was die Breisiger Jecke gebastelt haben.“ Dazu lädt die Karnevalsgesellschaft (KG) der Quellenstadt ein. Die KG von 1892 mit dem furchtlosen Namen „Mir lossen ohs net bang maache“ realisiert mit Respekt vor Corona, aber ohne sich einschüchtern zu lassen, ein alternatives Zugkonzept.

Von der Straße wandert der Zug ins Fenster. In 34 Schaufenstern, Fenstern von Wohnungen und Gastronomiebetrieben werden von kommendem Sonntag bis Aschermittwoch Modelle, Fotos, Bauten sowie Figuren von Karnevalswagen und Karnevalsgruppen ausgestellt.

Andrea Weiss, KG-Pressesprecherin und Organisatorin der neuen Umzugsform, weiß von 42 Teilnehmern, die den „Karnevalszuch to go“ mitkreierten: Einzelpersonen und Gruppen, Schulklassen und die Korporationen der KG legten sich emsig und fantasievoll ins Zeug, um die Resultate an der Ortsdurchfahrt der Bundesstraße 9 entlang der Bachstraße und Biergasse sowie an der Rheinpromenade zu präsentieren.

„Sehr unterschiedliche Kunstformate sind vertreten. Einige haben Clowns aus Toilettenrollen gestaltet, andere Playmobilfiguren umgemalt oder Orden gebastelt. Es gibt Modelle von Karnevalswagen und -gruppen und karnevalistische Installationen“. Zu letzteren gehört eine Inszenierung mit Badeentchen. Deren Gestalter teilten über ihre Arbeit mit, „es war nervig, aber so geil“.

Auch das Ehepaar Andrea und Peter Weiss machte mit. „Wir haben unseren Prinzenwagen gebaut, verrät Drea I., die mit ihrem Peter III. das designierte Prinzenpaar 2022 / 2023 bildet. Weil die beiden jedoch „nur“ designiert, aber noch nicht proklamiert sind, „zeigen die Figuren das amtierende Prinzenpaar Prinz Bernhard und Prinzessin Anne“. Hinzu kommt ein Mini-Modell des Till Eulenspiegels.

„Die gesetzlichen Vorgaben zur Durchführung eines Karnevalsumzuges sind leider nicht zu erfüllen“, erklärte im November KG-Vorsitzender Markus Feix. Daher entschloss sich der Verein den Zug auf 2023 zu verschieben und dank der Alternativ-Idee des designierten Prinzenpaars, „die Tradition des Umzugs trotzdem mit Leben zu füllen“.

Förderung durch Stipendium

In der Kulturförderung tätig, war Andrea Weiss im Gespräch mit Julia Wenz, Künstlerin aus Stuttgart. Mit ihr erarbeite die KG das Konzept für „einen stehenden Karnevalsumzug mit einem vorbeiziehenden Publikum“. Diese Idee wurde durch ein Stipendium für Offene Entwicklungsvorhaben der VG-BildKunst gefördert.

Die größte und zugleich sehr aufwendig ganz in Blau und Rot bespielte Schaufläche befindet sich in drei Fenstern an der Bundesstraße 9. Da trumpfen die Minis als Spielfigürchen auf, kommen die Kadetten in Tonpapier daher und die Blau-Roten Funken mit einem kompletten Karnevalswagen.