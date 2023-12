“Flucht“ vor dem Feuerwerk Am Flughafen ist an Silvester „tierisch“ was los

„Da besonders Hunde und Katzen ein viel feineres Gehör besitzen als wir Menschen, kann der Krach der Feuerwerkskörper Tiere in Panik versetzen“, erklärt Dr. Johannes Westarp, Leiter des Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamtes des Rhein-Sieg-Kreises. Darum sollten Haustiere am Silvesterabend nicht alleine gelassen werden. Er rät, für die Vierbeiner in einem verdunkelten Zimmer Rückzugs- und Versteckmöglichkeiten zu schaffen. „Im Idealfall an einem Ort, den das Tier kennt und an dem es sich wohl fühlt.“ Käfige von Vögeln und Meerschweinchen können mit einem Tuch abgedeckt werden. Sucht das Tier Körperkontakt, sollten die Halter beruhigend einwirken. „Ganz wichtig: Man sollte selbst nicht in Hektik oder übersteigerte Fürsorge verfallen, denn das eigene Verhalten überträgt sich auf das Haustier“, betont Westarp. Der Veterinär empfiehlt, auch am Silvestertag die gängige Routine einzuhalten. „Beim täglichen Spaziergang sollten Hunde nur an der Leine ausgeführt werden, da ein plötzlich gezündeter Böller den Vierbeiner in Panik versetzen oder im schlimmsten Fall sogar verletzen kann.“ Entsprechend kann sogar eine doppelte Sicherung an Halsband und Geschirr sinnvoll sein. Auch Freigängerkatzen sollten in der Wohnung behalten werden, weil das Risiko zu hoch ist, dass sie sich irgendwo verängstigt verkriechen. Beruhigungsmittel wiederum sollten nur in enger Absprache mit dem Tierarzt verabreicht werden.