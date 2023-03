Entschließung im Bundesrat Frist für die Flut-Wiederaufbauhilfe soll verlängert werden

Kritik an der Bundesregierung kam am Freitag von NRW-Kommunalministerin Ina Scharrenbach (CDU): „Es ist für mich absolut nicht mehr nachvollziehbar, warum die Bundesregierung seit Dezember 2022 nicht in das Handeln kommt“, begründete sie die Initiative der Landesregierung. Am 30. Juni 2023 ende die Antragsfrist, die Zeit laufe. Dabei müssten „nur zwei Jahreszahlen in der Bundesvorgabe geändert werden“ und die Länder könnten den betroffenen Menschen Perspektive geben, so die Ministerin.